台湾央行：共发行3,603亿台币存单，存单发行余额减1.4亿

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透台北1月24日 - 台湾央行周五公布，共发行3,603亿台币存单，相较存单到期金额3,604.4亿台币，存单发行余额减1.4亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,539.0
91天期 0.93 54.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行3,336.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,006.5亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为385亿台币，累计超额准备为168亿，加计前期1%的超额准备为1,125亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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