芝加哥期市：小麦期货连升第二日，或创两个月来最大周线升幅

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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3月玉米合约 本周升1%，收复上周的一半失地。
美国中西部和东部大平原地区本周天气寒冷，但下周初可能继续降温，有可能影响到部分美国软红冬小麦。
欧洲交易员周四称，沙特国家粮食机构GSFMO在全球标购66万吨小麦。
欧洲交易员周三表示，伊拉克国家粮食机构通过标购已从澳洲、加拿大和美国总计购买35万吨硬小麦。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 572.50 2.50 +0.44% +1.82% 598.76 43
CBOT玉米 428.50 -0.50 -0.12% +0.82% 427.49 53
CBOT大豆 1279.50 2.50 +0.20% -0.08% 1301.58 34
CBOT稻米 $15.47 $0.04 +0.23% +0.10% $15.44 41
美国原油 $97.30 -$0.02 -0.02% +0.59% $96.14 73
汇率
欧元/美元 $1.368 $0.013 +0.97% +1.06%
美元/澳元 0.876 -0.005 -0.58% -0.23%
附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 张涛)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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