中国就业：四季度末城镇失业率略升至4.05%，将研究渐进式延迟退休

路透北京1月24日 - 中国人力资源和社会保障部周五举行新闻发布会称，2013全年实现城镇新增就业1,310万人，城镇登记失业率保持在4.1%左右的较低水平，四季度末为4.05%，较三季度末时的4.04%略有上升。

人社部新闻发言人李忠在发布会上并称，下一步将研究渐进式延迟退休年龄政策，并深化养老保险顶层设计研究。

他并表示，根据对100个城市人力资源市场供求信息分析，2013年市场求人倍率延续了往年求略大于供、保持基本平衡的态势，一直稳定在1以上。

所谓“求人倍率”，是指市场岗位空缺与求职人数的比率。

在推进社会保障制度建设方面，李忠称，未来将深化养老保险顶层设计研究，整合城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险制度。

此外，还要落实税收优惠等支持政策，大力发展企业年金、职业年金等多层次养老保险。