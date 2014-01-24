《技术分析》欧洲股市2月料最多下跌10%，因图形呈超买且面临强大阻力

* 欧洲股市2月有可能最多下跌10%

* 主要股指呈“超买状态”，且面临强大阻力

* 股市下跌料是短暂的，中期多头走势维持不变

路透伦敦1月23日 - 欧洲股市2月可能下跌，技术图形呈超买状态且面临强大阻力，这或将使主要股指最多下跌10%。

分析师称，欧洲Euro STOXX 50指数 连涨七个月后徘徊在五年高点附近，其回调是有益的，这将促使新投资者在更吸引人的水准入市，从而打开股市中期内进一步上涨的大门。

欧元区指标股指Euro STOXX 50周二触及3,176.99点，为2008年9月以来最高位。

技术分析师称，如果欧洲股市2月回调，那么应该在12月低点2,916点寻获初步支撑。

如果跌破上述低位，那么Euro STOXX 50可能将跌至2,840点，即2007-2009年跌势的38.2%回档位，较目前水准低10%左右，大盘指数应在这里筑底并反弹。

“该指数在强大的阻力面前上涨潜力有限，本月底将升至高位，接下来的2月最多将回调10%，”ING Commercial Banking资深技术分析师Roelof-Jan van den Akker称。

“大盘需要回调，以便为下次再度上涨储备动能。”

技术图形显示，大盘回调可能将触及3,170点，这是2007-2009年跌势的50%回档位，而且较目前水准低不到1%。

技术性超买增加了大盘下跌的可能性。Euro STOXX 50指数的14日相对强弱指标(RSI)上周稍晚升逾70，进入超买区，触及2013年5月以来最高水准。在2013年6月全月，该指数累计跌11.5%。

“我们认为在2月中前，欧洲股市容易遭受短暂挫折，而后在夏季将恢复潜在多头走势，”瑞银欧洲技术分析师Michael Riesner在报告中称。

“总体来说，欧洲股市潜在走势仍很稳健，这暗示中期内股指将上涨，”Riesner称。

Euro STOXX 50指数自触及2012年中期低位后已累计涨55%，但目前显示出涨势动能耗尽迹象。在过去两周上涨后，该指数本周下跌。

汇控技术分析师主管Murray Gunn称，“该指数在3,176点左右面临着2011年以来的上升通道阻力，这是看跌背离，即上涨趋势耗尽的信号。”

技术图形暗示欧洲多数其他股指可能面临着抛压。德国DAX指数 可能将遭到加剧抛售。去年DAX指数共计上涨26%后，本月创下纪录新高。

法国兴业银行技术分析师Loic de Galzain建议短期持谨慎态度，因欧洲股市接近阻力水准。

他称，“大盘有回调5%-8%的可能。”(完)