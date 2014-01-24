新债招标：中国农发行一年债利率高于预期，三及五年则略低--业内人士

路透上海1月24日 - 业内人士周五透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息债中，一年期中标利率明显高于预期，三年和五年增发债中标收益率则略低于预期。

业内人士称，一年中标利率为5.09%，高于市场预测均值4.98%;三年和五年中标收益率分别为5.4070%和5.5772%，较市场此前预测均值5.44%和5.60%略低。

业内人士并透露，三期债的投标倍数各为2.31、4.20和3.89倍。

此为农发行今年第四至第六期金融债，其中三年期为2014年第一期债增发，五年期为第二期债增发。

该三期债的具体发行条款如下：

第4期 第5期 第6期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

(2014年第一期债券增发) (2014年第二期债券增发)

票面利率 -- 5.67% 5.78%

招标时间 1月24日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标 单一价格中标 单一价格中标

(荷兰式) (荷兰式) (荷兰式)

缴款日/起息日 2月10日 2月10日/1月17日 2月11日/1月17日

发行期 1月27日-2月10日 1月27日-2月10日 1月27日-2月11日

上市日 2月12日 2月14日 2月17日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

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