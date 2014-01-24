新债招标：中国农发行一年债利率高于预期，三及五年则略低--业内人士

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透上海1月24日 - 业内人士周五透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息债中，一年期中标利率明显高于预期，三年和五年增发债中标收益率则略低于预期。
业内人士称，一年中标利率为5.09%，高于市场预测均值4.98%;三年和五年中标收益率分别为5.4070%和5.5772%，较市场此前预测均值5.44%和5.60%略低。
业内人士并透露，三期债的投标倍数各为2.31、4.20和3.89倍。
此为农发行今年第四至第六期金融债，其中三年期为2014年第一期债增发，五年期为第二期债增发。
该三期债的具体发行条款如下：
第4期 第5期 第6期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
(2014年第一期债券增发) (2014年第二期债券增发)
票面利率 -- 5.67% 5.78%
招标时间 1月24日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标 单一价格中标 单一价格中标
(荷兰式) (荷兰式) (荷兰式)
缴款日/起息日 2月10日 2月10日/1月17日 2月11日/1月17日
发行期 1月27日-2月10日 1月27日-2月10日 1月27日-2月11日
上市日 2月12日 2月14日 2月17日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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