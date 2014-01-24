《焦点》通缩威胁罩顶，欧股投资者避开高负债股

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
**风险参差**
不过风险并不一致，部分行业远较其他行业更有办法维持较高价格--凭藉的是没什么监管压力，及有较愿花钱的顾客。
“高度监管规范的公用事业股风险较大，那些领域的利润率本就已受到挤压；我们认为食品零售股也处于危险。”汇丰(HSBC)欧洲股票策略师主管Peter Sullivan称。
食品零售商的利润率相对较低，竞争较大；又有爱呛声的客户，不愿付太多钱购买面包牛奶等基本品项。
另一个面向则是奢侈品，这类商品的买主通常较有钱，不担心价格，且有些企业提供的是独一无二的产品，如部分科技业者。
过去一周欧洲奢侈品公司股价上扬1.3%，是表现靠前的行业之一；食品零售股则下跌1.8%。食品零售业者获利在惨烈的圣诞折扣战中已受打击，可能是率先感受到降价压力的行业之一。
金融业则属于灰色地带。帐面上，他们的债务曝险应使其最难招架通缩。但如果物价下滑的威胁促使欧洲央行采取行动，他们也可能是主要的受惠者。欧洲央行若有所行动，最可能是以某种形式的量化宽松推出。
“就对市场而言，是很微妙的。你会预料...非常担心金融股；但随着欧洲央行采取行动，情况可能就相反了。”F&C Investments全球宏观主管Steven Bell称。由于前景极其复杂，他选择避开欧洲股票。
Amundi资深股票策略师Ibra Wane则指出，最可能引发通缩的是再次爆发金融紧张情势。他不认为会发生这种情况，不过他对此做了准备：
“如果发生的话，我们会建议客户做好大幅降低风险资产部位的准备，抱现金；第二步则是，若需套利，我们宁可转回较具防御性、质量较高的个股上。”(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 郑茵/张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选