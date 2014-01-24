《汇市简讯》澳元/美元在窄幅区间整理，之前大幅下跌

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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* 澳元/美元停止下跌，但也没有强劲反弹
* 亚洲早盘跌至0.8748后，即持于0.8770水准
* 澳元/日圆了结获利的买盘予以支撑，但负面人气仍令其承压
* 沪综指升0.15%
* 昨日低点0.8732为支撑位，小时线阻力位在0.8775
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张若琪)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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