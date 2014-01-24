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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 10:11 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在窄幅区间整理，之前大幅下跌

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* 澳元/美元停止下跌，但也没有强劲反弹

* 亚洲早盘跌至0.8748后，即持于0.8770水准

* 澳元/日圆了结获利的买盘予以支撑，但负面人气仍令其承压

* 沪综指升0.15%

* 昨日低点0.8732为支撑位，小时线阻力位在0.8775

(完)

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