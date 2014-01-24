《焦点》英国央行总裁称无须立即升息，失业率不是唯一考虑

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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**危机余波犹存**
英国央行政策委员先前说过，在判断复苏力道时，他们要看劳动市场的很多指标，而非只看失业率。
英国通胀率降至2%目标，也协助央行得以维持利率在低点。
卡尼强调，尽管过去一年来呈现复苏，但英国经济仍远称不上强健，劳动市场也远未恢复正常状态。
“危机最糟的时刻已经过去，但危机的后续影响仍然存在，”他指出，银行业仍需要修复，债务水平仍高，经济前景仍有不确定性。
“我们认为这三个因素还会继续存在一段时间，而这确实会影响我们的政策制定。”
卡尼也表示，当升息的时间到来，也只会非常缓步地调升。
当被问及英国房市复苏时，卡尼坦承央行内部有些担忧。
“我们对于房市动能升高感到担心，这点无庸置疑，我们在11月所做的，就是采取一些初步举措来因应房市动能，”他说。
英国央行在11月停止透过贷款融资计划来鼓励银行提供抵押贷款，将该计划转为只针对对企业的放款。(完) (编译 许娜/王冠中; 审校 张涛)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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