《焦点》英国央行总裁称无须立即升息，失业率不是唯一考虑

**危机余波犹存**

英国央行政策委员先前说过，在判断复苏力道时，他们要看劳动市场的很多指标，而非只看失业率。

英国通胀率降至2%目标，也协助央行得以维持利率在低点。

卡尼强调，尽管过去一年来呈现复苏，但英国经济仍远称不上强健，劳动市场也远未恢复正常状态。

“危机最糟的时刻已经过去，但危机的后续影响仍然存在，”他指出，银行业仍需要修复，债务水平仍高，经济前景仍有不确定性。

“我们认为这三个因素还会继续存在一段时间，而这确实会影响我们的政策制定。”

卡尼也表示，当升息的时间到来，也只会非常缓步地调升。

当被问及英国房市复苏时，卡尼坦承央行内部有些担忧。

“我们对于房市动能升高感到担心，这点无庸置疑，我们在11月所做的，就是采取一些初步举措来因应房市动能，”他说。