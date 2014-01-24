台湾债市：五年公债殖利率全线下跌，随美债走多

路透台北1月24日 - 台湾指标公债殖利率周五全线下跌，随美债走强。不过交易员也认为，虽然目前看来保险业者的买气不错，但也不能排除国库署进来截标的可能性，在此变数之下，殖利率即便下行也不会过远。

除了标售的变数之外，交易员表示，今日已是农历春节之前公债交易的倒数第二日，预料保守观望的情况将仍继续。

〞寿险业可能还是有资金去化的压力，标售结果不致于太差。〞一位大型证券商交易员表示。

路透周四的调查显示，台湾周五将标售的20年期公债103/3 得标利率将落在2.09-2.115%。

今日台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。

美国公债价格周四攀升，指标公债收益率跌至六周低位，因美股下跌，且数据揞示中国制造业放缓，重燃投资人对美债的买需。在公开市场，指标10年期公债 收益率报2.777%，较周三尾盘低大约8个基点。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4 发行前交易：1.12-1.14%

* 10年公债102/10 ：1.63-1.65%

本地时间10:08时最新报价：

--五年公债103/4：1.1280%，下跌1.15基点

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