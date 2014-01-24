日本股市：日经指数跌至一个月低点，中国疲弱数据影响持续

第一三共表示，目前正在与Ranbaxy核实情况。

日经指数 早盘中段下跌1.7%至15,431.85点，稍早曾低见15,377.64点，为12月18日以来最低。该指数即将跌破15,337.99点，此为10月低位至12月高点的38.2%回档位。

分析师称，投资者一直规避风险主要有两个原因--美国12月就业数据逊于预期，以及周四公布的中国制造业数据令人失望。

“由于本月稍早的美国就业数据疲弱，市场人气已然很糟糕，中国数据使得人气进一步恶化，”美银美林的日本股市策略主管神山直树说，“市场极为谨慎看待下个美国就业数据。若再度令市场失望，日本股市可能进入一段修正期。”

他指出，投资者聚焦于1月28-29日的美联储下次政策会议。