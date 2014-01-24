金属期市：期铜小升，但周线恐创逾两个月来最大跌幅

铜价本周可能跌约1.5%，周四曾跌至7,190美元，为12月19日以来最低水准。

周四公布的调查显示，中国制造业2014年开局表现疲弱。美国的制造业报告则显示动能略微降温，但欧洲制造业活动则优于预期。

受产出和新订单等指数纷纷回落影响，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。

美国12月成屋销售增长，结束此前三个月连降之势，表明虽然抵押贷款利率上升，但楼市复苏具有韧性。

Barrick Gold 第四季将对南美Pascua-Lama铜金矿项目认列进一步减损费用，并可能导致其他方面的资产减记。(完)

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