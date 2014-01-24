台湾汇市：台币盘初实质交易回归区间整理，因国际美元多头部位略遭调节

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透台北1月24日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易区间整理。交易员称，由于欧洲制造业数据亮眼激励欧元大涨，引起市场略见国际美元多头部位调节力道，令国际美元涨势稍歇，料台币实质交投回归区间整理。
汇银人士指出，盘初部分外资偏向调节国际美元多头部位，加以进口商早盘也进场买汇，而出口商抛汇卖压则较近期沉静许多，令台币贬值预期稍有缓和，今日台币实质交易区间暂看在30.160-30.210。
“ 台币今天有随韩元退回来修正的感觉。”一位本地银行交易员说。
此外，交易员表示，随着国际美元多头部位略遭调节，早盘台币随韩元贬势稍歇，回归既有区间整理，观望国际美元进一步方向指引。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.182-30.200，上日台币实质交易区间主要在30.173-30.215。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度微幅扩大，一个月远汇报价 早盘在30.180/204左右，上日纽约盘收在30.235。
交易员观察市场最新动态：
* 美元指数 回落至80.5附近；盘初台币实质交投随韩元贬势稍歇。
* 盘初部分外资偏向调节美元，场上略见进口商买汇力道，出口商抛汇卖压稍显沉静。
* 早盘台股 平盘附近震荡，外资已连九日买超台股。
* 当地时间10:02，台北外汇成交量为1.70亿美元，交投持稳。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.160-30.210
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