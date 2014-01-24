中国基金：汇添富今起开售国内首只港股分级基金，恒指投资亦可加杠杆

路透上海1月24日 - 尽管此前中国已有数只港股QDII（合格境内机构投资者）基金，不过汇添富基金管理公司周五起将开始销售国内首只QDII版的港股杠杆基金--汇添富恒生指数分级证券基金，今后国内投资者对恒生指数投资亦能直接用杠杆撬动了。

根据该基金的设计，该产品分为母基金及旗下A类和B类三个基金，A类基金每年第一个工作日以获得母基金份额的形式取得约定收益，约定年基准收益率为：同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.00%，但一旦出现极端状况，A类份额可能面临无法取得约定收 益或损失本金的情况。

而B类基金则可利用A类基金的资金实现杠杆操作，一旦投资恒指的收益能够覆盖融资成本，就可获得超越恒生指数表现的杠杆收益，添富恒生B实际杠杆最高可超过五倍。

据公司公告，添富恒生分级基金的首次募集份额目标上限为40亿份，其中在场内认购的全部添富恒生份额按1:1的比例自动分离成恒生A份额和B份额。发行结束后，A类和B类基金在深证所上市交易，但不再接受申购和赎回，只有母基金可接受申购和赎回。恒生A份额与B份额的基金份额配比始终保持1:1比例不变。