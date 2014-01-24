中国外汇：12月代客结售汇顺差2,005亿元人民币，折合约328亿美元--外管局

路透北京1月24日 - 中国外管局周五的最新统计数据显示，去年12月，银行代客结售汇顺差2,005亿元人 民币，代客远期净结汇1,130亿元人民币。外管局并称，2014年将开始发布以人民币计价的外汇数据。 根据外管局新闻稿中的汇率标准计算，12月代客结售汇顺差折合美元约为328亿美元，从11月触及的10个 月高位451亿美元回落。 外管局网站公布的数据显示，12月银行代客结汇11,164亿元人民币，售汇9,159亿元人民币；同期代客远 期结汇签约2,128亿元人民币，远期售汇签约998亿元人民币。 统计并显示，2013年1-12月，银行代客累计结汇112,994亿元人民币，累计售汇88,781亿元人民币，累计 结售汇顺差24,213亿元人民币；银行代客累计远期结汇签约21,801亿元人民币，累计远期售汇签约13,644亿元 人民币，累计远期净结汇8,157亿元人民币。 外管局并称，去年1-12月，银行累计结汇116,623亿元人民币（等值18,829亿美元），累计售汇99,858亿 元人民币（等值16,126亿美元），累计结售汇顺差16,765亿元人民币（等值2,702亿美元）。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 代客结售汇净额 328 451 392 317 94 26 81 172 343 446 322 926 543 代客收付款顺收 83 283 289 126 50 -14 -53 83 169 367 127 554 317 代客远期结售汇 184 204 130 180 93 26 144 104 91 44 25 94 95 净额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一 。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/) (发稿 丁琦；审校 黄凯)