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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 10:50 BJT

中国外汇：12月代客结售汇顺差2,005亿元人民币，折合约328亿美元--外管局

路透北京1月24日 - 中国外管局周五的最新统计数据显示，去年12月，银行代客结售汇顺差2,005亿元人
民币，代客远期净结汇1,130亿元人民币。外管局并称，2014年将开始发布以人民币计价的外汇数据。
    
    根据外管局新闻稿中的汇率标准计算，12月代客结售汇顺差折合美元约为328亿美元，从11月触及的10个
月高位451亿美元回落。
    
    外管局网站公布的数据显示，12月银行代客结汇11,164亿元人民币，售汇9,159亿元人民币；同期代客远
期结汇签约2,128亿元人民币，远期售汇签约998亿元人民币。
    
    统计并显示，2013年1-12月，银行代客累计结汇112,994亿元人民币，累计售汇88,781亿元人民币，累计
结售汇顺差24,213亿元人民币；银行代客累计远期结汇签约21,801亿元人民币，累计远期售汇签约13,644亿元
人民币，累计远期净结汇8,157亿元人民币。
    
    外管局并称，去年1-12月，银行累计结汇116,623亿元人民币（等值18,829亿美元），累计售汇99,858亿
元人民币（等值16,126亿美元），累计结售汇顺差16,765亿元人民币（等值2,702亿美元）。
  
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
                  13年12月   11月  10月  9月   8月  7月  6月  5月  4月   3月   2月   1月  12年12月
 代客结售汇净额   328        451   392   317   94   26   81   172  343   446   322   926       543
 代客收付款顺收   83         283   289   126   50   -14  -53  83   169   367   127   554       317
 代客远期结售汇   184        204   130   180   93   26   144  104   91    44    25    94        95
 净额                                                                                     
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一
。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)  
    
    
    更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/)

 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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