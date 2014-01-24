中国新债：国开行下周二增发不超100亿元固息债，剩余期限不到三个月

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透上海1月24日 - 中国国家开发银行 周五公告称，将于下周二(28日)对2013年第18期一年期固息债进行第五次增发，发行量不超过100亿元人民币，该券剩余期限不到三个月。
刊登在中国债券信息网的公告显示，此次增发将采取单一价格(荷兰式)招标方式，招标时间为下周二上午9:30-10:30。
缴款日为1月29日(下周三)，起息日为2013年4月11日，分销期为2014年1月29日，上市日为2月7日，该券票面利率3.15%。
该债无承揽费及兑付手续费，发行人对本期债券保留增发权利。(完)
参看详情，可点选(here) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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