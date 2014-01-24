台湾新债：渣打银行将发行5.8亿美元债，两年期以三个月Libor+0.7%定价

路透台北1月24日 - 时隔三年半，台湾再有新的美元债发行。台湾柜买中心(OTC)周五表示，渣打银行 已向OTC申请5.8亿美元新债发行，其发行条件为两年期以三个月Libor 加码0.7%定价，将于下周一(27日)挂牌。

本地时间11:13时，三个月LIBOR报价在0.2386%，依此推估，其票面利率约落在0.9386%。

台湾前档美元债为花旗银行 于2010年7月发行，当时三年债票面利率为2.8%，且已于去年到期。