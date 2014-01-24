台湾新债：渣打银行将发行5.8亿美元债，两年期以三个月Libor+0.7%定价

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透台北1月24日 - 时隔三年半，台湾再有新的美元债发行。台湾柜买中心(OTC)周五表示，渣打银行 已向OTC申请5.8亿美元新债发行，其发行条件为两年期以三个月Libor 加码0.7%定价，将于下周一(27日)挂牌。
本地时间11:13时，三个月LIBOR报价在0.2386%，依此推估，其票面利率约落在0.9386%。
台湾前档美元债为花旗银行 于2010年7月发行，当时三年债票面利率为2.8%，且已于去年到期。
在台湾未开放本地人民币业务之前，其国际板债券发行仅有零星数档，但去年起人民币债券加入发行，令一级市场重返热络。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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