台湾债市：RP利率维稳区间高位成交比重略增，年前资金需求大

路透台北1月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五尚维稳。时序进入农历年前最后交易数日的阶段，投信今日面临赎回卖压，但也不是全面性的，利率成交区间的高位比重稍有增加。

资金调度人士预估，农历年前的资金需求预估到下周一(27日)将会资金最为紧俏的高峰。今日虽有投信被赎回，但是倒也不是全面性的缺钱，证券商若有缺口仍可向银行寻求协助，也有不少银行能够提供行情价的资金，不致于开价太高。

“资金虽然有点紧，但也不至于到找不到钱，就是要稍微寻一下，”一位证券商交易员表示。

他也表示，随着近二日进入年前的资金需求高峰，利率成交高位比重增加，但倒也没有突破区间、再向上走高。

另一位大型证券商交易员则表示，〞有的基金赎回比较大，这二天就是资金流量大一点，还不至于影响调度。〞

下周一(27日)为公债买卖断交易的年前最后一个交易日，29日为年前最后一个上班日，也是货市封关日。

证券商10天期公债的附买回利率主成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；利率区间大致稳于上日。

主要大型票券商跨农历年两周公债附买回利率成交在0.52-0.53%；短天期公司债附买回利率成交在0.46-0.57%，跨农历年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。