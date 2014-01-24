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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 12:40 BJT

新债招标：台湾20年期公债103/3得标利率为2.07%，略低于预期

路透台北1月24日 - 台湾央行周五表示，财政部委托标售的20年期公债103/3 得标利率为2.07%。此结果略低于市场预估的2.09-2.115%，较上次同年期公债标售得标利率2.15%则是下跌8个基点。

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币，投标总额486.5亿台币，投标倍数为1.62倍，稍低于上次20年公债102/8期增额发行公债的1.65倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重45.5%、证券业28.83%、票券业0%、保险业25.67%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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