新债招标：台湾20年期公债103/3得标利率为2.07%，略低于预期

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透台北1月24日 - 台湾央行周五表示，财政部委托标售的20年期公债103/3 得标利率为2.07%。此结果略低于市场预估的2.09-2.115%，较上次同年期公债标售得标利率2.15%则是下跌8个基点。
交易商竞标部份公告发行额为300亿台币，投标总额486.5亿台币，投标倍数为1.62倍，稍低于上次20年公债102/8期增额发行公债的1.65倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重45.5%、证券业28.83%、票券业0%、保险业25.67%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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