澳新汇市：澳元挫低后仍不振，新西兰元难以走强

投资者蜂拥往瑞郎与日圆避险，同时抛出澳元。新西兰元得以幸免，因市场揣测新西兰央行下周可能加息。

澳元兑美元 隔夜一度跌至0.8732美元，今日本地盘于0.8767美元站稳脚跟。但澳元过去一周仍跌0.2%，延续上周2.4%的跌幅。

澳元兑日圆 报90.80日圆，一度触及四个月低位90.16。欧元兑澳元 报1.5593澳元，此前曾抵达四年高位1.5665。

新西兰元兑美元 日内跌0.2%，报0.8285美元，但本周以来上涨了0.4%，受助于本地稳健经济数据与央行紧缩政策的可能性。

“我们预期加息是在3月，但也可能1月30日就行动，市场走势预计1月30号有近50%的概率加息25个基点，”巴克莱分析师Kieran Davies说。

“更长期来看，我们认为新西兰央行到2015年底会把利率降到4.5%的更中性水平。”

新西兰元短期支撑在0.8250美元，之后是0.8210，阻力位在本周高点0.8346。(完)

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