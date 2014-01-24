韩国汇市：韩元触及近四个月低点，因中美PMI数据疲软

韩元兑美元稍早触及1,077.8低点，为9月30日以来最低水准，中国制造业数据疲弱以及美国制造业成长动能放缓促使投资者转向避险资产。

但韩元仍收复部分跌幅，受益于出口商需求以及一些投资者对美元了结获利。

韩元兑美元本周跌逾1%，将为2013年6月以来最大单周跌幅，因有臆测认为美联储将在下周的政策会议上进一步削减购债，此举提振美元。

“似乎海外投资者在考虑内外形势之后，出脱美元空头仓位，之前他们原本预计韩元会进一步升值而做空美元，”一位交易员表示，并称国内投资者可能被迫迅速平掉韩元多仓。

韩元兑日圆本周也跌逾2%，亦为2013年6月以来最大单周跌幅，对韩国出口商出口竞争力受到侵蚀的担忧获得一些缓解，不过韩元兑日圆今年表现会如何仍需拭目以待。

“韩国基本面没有变化，但现在有关投资韩国资产价值的讨论不太多，资金流入放缓，”另一位外汇交易员表示，并补充称韩元兑美元短期内可能难以明显上涨。

韩国综合股价指数 跌0.8%报1,933.00美元。

3月三年期公债期货 升0.09点报105.72。

0215GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,075.8 1,073.9

日圆/韩元 10.3852/901 10.3902

韩国公债期货* 105.72 105.63

韩国综合股价指数 1,933.00 1,947.59 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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