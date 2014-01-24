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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 11:09 BJT

《全球市场》亚股因中国成长忧虑而走低，美元指数继隔夜大跌后企稳

指标10年期美债收益率(殖利率) 周四触及七周低点2.7589%，10年期德债收益率 亦跌至七周低位1.713%。

现货金 周四跳升逾2%，此后回吐部分涨幅。周五上午下跌0.2%至每盎司1,259.55美元，不过距离上日所及六周高点1,265.40美元仍不远。

美国原油期货 基本持平于每桶97.35美元，接近周四创下的三周高位97.84，此前数据显示，由于寒冷天气持续，美国馏分油库存降幅超出预期。(完)

(编译 许娜/王冠中/朱晓军/田建华/于春红/王兴亚；审校 徐文焰/孙茉莉/张若琪/张明钧)
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