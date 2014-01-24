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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 11:05 BJT

韩国股市：触及四个半月低点，因韩企业财报令人失望

路透首尔1月24日 - 韩国股市周五早盘触及四个半月低点，因国内企业财报令人失望，及中美制造业活动令人疑虑。

0225 GMT，韩股综合股价指数 跌0.7%，报1,933.02点，此前盘中一度触及1,931.09点，为9月4日以来最低水准。

“企业获利疑虑使市场承压，尤其是三星电子和现代汽车这股市两大成分股的业绩都逊于预期。”现代证券市场分析师Bae Sung-young称。

但三星电子 周五早盘仍勉力上涨0.7%，不过本月仍跌逾4%，因担心智能手机增长放缓。

现代汽车 则大跌2.8%。起亚汽车 也挫低2.6%。(完)
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