韩国股市：触及四个半月低点，因韩企业财报令人失望

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透首尔1月24日 - 韩国股市周五早盘触及四个半月低点，因国内企业财报令人失望，及中美制造业活动令人疑虑。
0225 GMT，韩股综合股价指数 跌0.7%，报1,933.02点，此前盘中一度触及1,931.09点，为9月4日以来最低水准。
“企业获利疑虑使市场承压，尤其是三星电子和现代汽车这股市两大成分股的业绩都逊于预期。”现代证券市场分析师Bae Sung-young称。
但三星电子 周五早盘仍勉力上涨0.7%，不过本月仍跌逾4%，因担心智能手机增长放缓。
现代汽车 则大跌2.8%。起亚汽车 也挫低2.6%。(完)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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