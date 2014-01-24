《热点透视》联想收购IBM服务器业务，斯诺登推了一把

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撰稿 Ethan Bilby 编译 张明钧

路透香港1月23日 - 联想 最新一笔收购能谈成，得要好好谢谢美国中情局前雇员斯诺登(Edward Snowden)。这家中国个人电脑制造商已经谈妥了23亿美元的现金及股票交易，将买下国际商业机器(IBM) 的低阶服务器(伺服器)事业。去年在谈这笔交易时，因为价格谈不拢而破局。但斯诺顿告密所引发的安全疑虑，已然损及IBM在持续扩张中的中国市场销售。联想买下这部分事业，可望协助其嬴回客户。

IBM的硬件业务在过去12个月内处境艰困。其低阶服务器是企业数据中心的基础设备，但该业务因为企业扩大将数据移往云端服务而面临压力。瑞士信贷分析师估计，亏损连连的服务器事业营收将会从2012年的47亿美元降至今年的41亿美元。

该事业在中国的业绩尤为疲弱。虽然IBM并未公布其在中国的营收状况，但承认过去两季营收同比降幅均超过20%。公司对此现象的解释是中国经济改革计画存在不确定性。但其他美国高科技业者在中国的业绩惨澹，意味着安全考量也是一大因素。斯诺登揭露美国多家高科技集团业者与诸多情报机构的关系，已经导致买家心存戒惧。

联想收购黑苺 的计画才刚因为安全疑虑而遭否决，然而该公司也可望从这类疑虑中受惠。根据Gartner数据，2014年的低阶服务器销售中，约有五分之一将卖到中国，销售额达55亿美元。中国服务器业者的营收将在2014年成长10%，增速是全球其他地区的三倍有余。

联想也可以通过自行生产服务器来控制成本。联想在2005年收购了IBM的个人电脑事业，而自行生产是振兴该事业的一大原因。采购服务器及个人电脑共用零组件所产生的经济规模效益，是这次收购案的另一个潜在利益。