新加坡经济：制造业产出增长但出口疲软，或导致库存积压

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透新加坡1月24日 - 如果新加坡制造企业因为预期全球需求回升而增加产出，并且导致库存积压，那么它们今年可能面临更加艰难的形势。
新加坡工业产出稳步增长，但出口疲软，更是凸显了这种担忧。
分析师表示，如果电子产品和其他货物库存增加，将提高库存调整的风险。库存调整可能会暂时打压新加坡的工业生产。
新加坡制造业以电子产品和制药为重点，但近年来由于该国经济愈发依赖贸易、金融服务、旅游业和房地产开发，制造业已经落后于该地区其他经济体。
去年，制造业产出和出口的分歧加大，制造业总产出年率增长，而非石油的国内出口下滑。
电子行业的差距更是明显。电子行业占新加坡产出的三分之一。
据新加坡经济发展局数据，2013年1-11月，电子行业总产出较上年同期增长1.8%。
不过新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，同期国内电子产品出口同比下滑11.9%。
周五将发布新加坡12月工业生产数据，路透调查预计制造业产出同比下滑0.4%。
不过12月非石油出口增幅超过预期，但电子产品出口同比下降3.1%。 (完) (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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