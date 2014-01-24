更正-香港热股：联想收购IBM伺服器业务获市场看好，股价盘中涨9.5%

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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(第四段应为瑞银，非瑞信)
路透香港1月24日 - 全球最大个人电脑制造商--联想集团 宣布收购IBM的低端X86伺服器业务后，周五复牌股价造好，最多曾大涨一成。市场对联想这宗建议交易普遍看法正面，除认为作价合理外，并相信可以辅助公司的企业个人电脑业务发展。
联想集团昨天公布，拟斥资23亿美元收购X86伺服器硬件及相关维护服务业务，为中国科技企业历来金额最大的收购；公司将藉此扩展企业硬件市场。
该股今天复牌后,最多曾大涨9.5%至11.28港元，为2000年4月以来新高(当时最高报11.45)。香港时间11:04涨幅收窄至3.88%，报10.72港元。
投行瑞银的报告称，联想的收购价相当于该业务2014年度预测销售额的0.7倍，属该行预期之内。此外，联想目标将X86业务的年销售额提升至约100亿美元，加上预期伺服器业务可提高个人电脑业务的边际利润，故瑞信相信这宗交易将有利联想整体的边际利润。
中信里昂证券指出，联想的伺服器业务营收原来只占集团的1%，X86伺服器业务对占公司营收60-70%的企业个人电脑业务将带来协同作用。此外，中国的伺服器市场自2012年第四季起快速增长，相信联想希望藉此项收购捕捉这块市场。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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