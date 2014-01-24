更正-香港热股：联想收购IBM伺服器业务获市场看好，股价盘中涨9.5%

(第四段应为瑞银，非瑞信)

路透香港1月24日 - 全球最大个人电脑制造商--联想集团 宣布收购IBM的低端X86伺服器业务后，周五复牌股价造好，最多曾大涨一成。市场对联想这宗建议交易普遍看法正面，除认为作价合理外，并相信可以辅助公司的企业个人电脑业务发展。

联想集团昨天公布，拟斥资23亿美元收购X86伺服器硬件及相关维护服务业务，为中国科技企业历来金额最大的收购；公司将藉此扩展企业硬件市场。

该股今天复牌后,最多曾大涨9.5%至11.28港元，为2000年4月以来新高(当时最高报11.45)。香港时间11:04涨幅收窄至3.88%，报10.72港元。

投行瑞银的报告称，联想的收购价相当于该业务2014年度预测销售额的0.7倍，属该行预期之内。此外，联想目标将X86业务的年销售额提升至约100亿美元，加上预期伺服器业务可提高个人电脑业务的边际利润，故瑞信相信这宗交易将有利联想整体的边际利润。