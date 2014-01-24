更新版 1-新债招标：中国农发行一年债利率偏高，临近春节机构对资金变动更趋敏感

* 农发行一年期固息债中标利率偏高

* 临近春节，机构对资金愈发敏感

* 三及五年增发债中标收益率略低于预期

* 中短期品种流动性不错，仍受配置户追捧

* 一年投标倍数最低，三及五年投标倍数较高

路透上海1月24日 - 中国农业发展银行上午招标的三期固息债中，一年期中标利率意外走高，而三及五年增发品种略低于预期。业内人士表示，春节假期渐渐临近，机构对资金面变动更趋敏感，早间一年短期品种受此影响，投标倍数为三期债中最低。

他们并指出，今日资金虽较前期略显紧，但三及五年等中短期品种因流动性好等优势，仍颇受年初配置户追捧，双双录得较高投标倍数。

“一年结果偏高的，主要是资金影响大，越临近春节，大家越敏感。”上海一大型券商交易员称。

他并指出，相比一年品种，三年及五年流动性不错，收益尚可，“配置户、交易户和外资都爱拿。”

业内人士透露，一年中标利率为5.09%，高于市场预测均值4.98%;三年和五年中标收益率分别为5.4070%和5.5772%，较市场此前预测均值5.44%和5.60%略低。

三期债的投标倍数各为2.31、4.20和3.89倍。

此为农发行今年第四至第六期金融债，其中三年期为2014年第一期债增发，五年期为第二期债增发。

该三期债的具体发行条款如下：

第4期 第5期 第6期

--------------------------------------------------------------------------

招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

(2014年第一期债券增发) (2014年第二期债券增发)

票面利率 -- 5.67% 5.78%

缴款日/起息日 2月10日 2月10日/1月17日 2月11日/1月17日

发行期 1月27日-2月10日 1月27日-2月10日 1月27日-2月11日

上市日 2月12日 2月14日 2月17日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

--------------------------------------------------------------------------(完)