中国债市动态：现券及IRS均波幅有限，对节后资金谨慎预期抑制买盘

路透上海1月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券及IRS均波幅有限，跨节资金供给仍显偏紧，加之春节后大量逆回购将到期，机构对节后资金面的预期普遍较为谨慎，从而抑制现券买盘。

而稍早招标的农发行三期新债定位短高长低，目前其一级半市场成交价都在招标结果附近，对二级市场影响暂有限。

“没什么大的需求,今天跨节的钱还是挺紧的，这波(行情)主要是短期逆回购带起来的，节后要是都收回去，还是有点担心的，”上海一银行交易员称。

央行公开市场周四进行了1,200亿元人民币逆回购操作，期限21天，加上周二进行的2,550亿元七天和21天逆回购，本周公开市场净投放3,750亿元，为近一年来最大单周净投放。

而2013年春节前央行进行了8,600亿元的天量逆回购操作投放流动性，不过节后首周，立即收手由逆转正，当周净回笼9,100亿元。

上述交易员并谈到，在农发新债结果出来后，尽管与二级相比有高有低，但现券暂未看到什么动静，仅IRS短端略跌了1-2个基点(bp).

业内人士周五透露，农业发展银行上午招标的三期固息债中，一年中标利率为5.09%，高于市场预测均值4.98%;三年和五年中标收益率分别为5.4070%和5.5772%，较市场此前预测均值5.44%和5.60%略低。