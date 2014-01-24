《热点透视》阿廷根披索挫跌，治理不善的拉美国家连带遭殃

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撰稿 Christopher Swann 编译 戴素萍

路透纽约1月23日 - 阿根廷治理不善终于自食恶果，周四其披索一度重挫17%。投资人顺带也抛售了委内瑞拉、巴西，甚至土其其货币，而治理比较好的哥伦比亚，相对受伤较轻。这一强烈证据显示，挥霍无度又不断干预的政府，在2014年肯定要不好过了。

阿根廷总统费尔南德斯于2007年上任，在这之前大宗商品才刚开始展开一波荣景，费尔南德斯原本有机会在荣景期间整顿好该国的财政状况。结果，过去五年来她却是严重低估通胀，举例来说，12月官方利率还钉在11%，即使实际的数据如今都超过了28%。此外，央行近来决定不再支持披索，暗示政府政策一团乱。

和阿根廷一样没有纪律的拉美国家，同样受到重挫。委内瑞拉的全球2027年到期的指标债价格周四跌至两年来最低水准。巴西雷亚尔兑美元贬值1.25%。这两个国家在不同程度上都必须试图透过补贴或高压方式来打压通胀。

土耳其里拉下跌了1.6%，周四是新兴市场货币中跌幅第二大者。土耳其当局允许通胀率来到接近8%，且经常帐相当于国内生产总值(GDP)的比重则来到响警报的7.3%。

另一方面，哥伦比亚披索仅小跌约0.5%，或许反映了该国近几年经济管理上较为保守。墨西哥披索同样相对较佳，下跌了0.86%。这可能很大部分是因为总统Enrique Pena Nieto近期愿意准备开放外资投资石油。