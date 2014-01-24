中国货币市场：七天回购虽跌但资金实际稍紧，节前提现压力等影响渐显

路透上海1月24日 - 中国银行间市场周五资金面较上日有所收紧，因春节前现金备付压力等影响渐显。具体利率方面，七天期回购利率虽然大跌，但料是两至六天等更短期限成交价格计入其中所致，真正可跨春节的14天品种则涨约70基点(bp)。

交易员称，此前央行多渠道支持流动性，亦难阻节前提现等压力渐显。除刚开盘时稍现的供给，目前大型银行对外融出资金已十分少见，只能继续等待央行下一步支援。

上海一银行交易员称，早盘起资金面较上日显紧，因节前提现压力渐增。“如果下周还是不好的话，估计央行还是会放(逆回购或其他方式)。”

央行公开市场本周通过增加21天期逆回购品种，向市场共净投放了3,750亿元人民币资金，为近一年来最大单周净投放。

北京一银行交易员解释说，因券商、基金等机构周日不上班，因此其今日借隔夜资金，实际占用天数为两天，成交要计入七天期品种，从而拉低该品种加权利率。

因春节假期调休，本周日(26日)银行间债券市场正常开市，银行等机构当日可开展交易；不过当日证券交易所休市，券商、基金等休假要以证券交易所时间为主。

1月31日至2月6日为中国春节假期，各市场均休市。

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7166 3.7109 +0.57

七天 4.5360 5.3964 -86.04

14天 6.8914 6.1879 +70.35

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.0750 3.4500 +262.50

七天 12.0300 7.1150 +491.50

14天 5.9100 6.0350 -12.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7500 3.8000 -5.00

七天 4.3369 5.3000 -96.31

14天 6.8000 6.0000 +80.00

Shibor

其中:隔夜 3.7193 3.7000 +1.93

七天 4.4490 5.2930 -84.40

三个月 5.5946 5.5926 +0.20