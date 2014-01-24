《中国债市每日综述》资金稍显紧现券转向观望，节前时日不多料以稳为主

* 资金面较上日略紧，现券收益率整体持稳

* 七天回购定盘利率下跌，带动IRS小幅走低

* 若有需要，下周央行可能继续进行逆回购

* 春节前所余交易日无几，现券料以稳为主

路透上海1月24日 - 中国银行间债市周五现券整体变化不大，因资金稍有转紧，机构转向观望。考虑到央行近来稳定流动性预期的态度较为明确，下周如有需要仍有可能放水。不过节前所剩交易日无几，交投意愿不足，债市料不致有太大波澜。

今日招标的农发行三期债，除一年期外，三及五年品种都延续了相对较好的势头。交易员认为，短期内部分机构的配置需求有望继续支撑一级，暂时应该无忧。

上海一银行交易员认为，为避免节前资金面产生大的波动，央行下周继续进行逆回购的可能性较大，但现券走势料淡，“刨去周日，也就周一到周三交易下。”

因春节假期调休，本周日(26日)银行间债券市场正常开市，银行等机构当日可开展交易；不过当日证券交易所休市，券商、基金等休假要以证券交易所时间为主。

1月31日至2月6日为中国春节假期，各市场均休市。

剩余期限近七年的固息国债130020券最新成交 在4.4650%，上日尾盘为4.4700%。

人民币利率互换(IRS) 周五小幅回落，受七天回购定盘利率大跌的牵引；长假前资金面在央行呵护下应无大碍，但市场对于节后逆回购到期的冲击仍有疑虑，IRS节前波动料趋于收敛。

**资金稍显紧，下周仍有可能逆回购**

银行间资金市场周五较上日有所收紧，因春节前现金备付压力等影响渐显。具体利率方面，七天期回购利率虽然大跌，但料是两至六天等更短期限成交价格计入其中所致，真正可跨春节的14天品种则涨逾70基点(bp)。

交易员称，此前央行多渠道支持流动性，亦难阻节前提现等压力渐显。除刚开盘时稍现的供给，目前大型银行对外融出资金已十分少见，只能继续等待央行下一步支援。

央行公开市场本周通过增加21天期逆回购品种，向市场共净投放了3,750亿元人民币资金，为近一年来最大单周净投放。另外，央行还通过常备借贷便利(SLF)方式，向部分大型银行和新入围的中小金融机构分别提供了额外的流动性。

国债期货五年期国债期货主力合约1403 收报92.198元，较上日结算价小涨0.072元，或0.08%。

北京时间16:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7325 3.7109 +2.16

七天 4.6408 5.3964 -75.56

14天 6.9398 6.1879 +75.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0350 3.4500 +158.50

七天 7.9900 7.1150 +87.50

14天 5.0100 6.0350 -102.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7500 3.8000 -5.00

七天 4.3369 5.3000 -96.31

14天 6.8000 6.0000 +80.00

Shibor

其中:隔夜 3.7193 3.7000 +1.93

七天 4.4490 5.2930 -84.40

三个月 5.5946 5.5926 +0.20

-----------------------------------------------------------(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选