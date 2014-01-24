中国金融：华融公司去年实现利润191.53亿元，今年着力引战略投资者和上市

路透北京1月24日 - 中国最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司2013年实现利润191.53亿元人民币，比上年增长59%，今年公司工作重心则是引入战略投资者和上市。

该公司提供的新闻稿援引总裁赖小民的话称，引战工作目前完成了前期尽职调查、审计、评估以及与潜在投资者沟通等基础性工作，坚持引资（本）、引制（度）、引智（力）、引资（源）“四引原则”遴选战投。

“2014年引战工作是公司的头等大事，要做好相应的提质控险工作，着力建立集团内控制度体系，夯实上市制度基础，力争尽快实现海内外公开上市。”赖小民称。

2013年是中国华融改制后第一年，经营利润持续大幅增长，2013年集团实现拨备前利润191.53亿元，比2012年利润120.60亿元增长59%；集团实现净利润100.68亿元，集团总资产4,008.60亿元，暂居四大金融资产管理公司之首，继续保持中国最大资产管理公司地位。

2013年中国华融成功发行120亿元金融债，首次与保险机构合作设立100亿元资产长期融资项目，并成立华融（香港）国际控股有限公司。

赖小民曾在2013年博鳌亚洲论坛期间接受路透专访时表示，目前与华融谈判的境内外战略投资者大约有20-30家，有金融机构，也有做实体的企业，包括基金公司以及大的财团，央企，投资公司等。但具体出让的股权比例还没有确定 。