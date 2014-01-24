《热点透视》中国互联网公司的投资者更应关注营收能力，而非用户人数

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robyn Mak；编译 朱晓军

路透香港1月24日 - 你有多少用户？对于中国互联网公司的投资者而言，这是个重要的问题。在最新官方数据显示中国微博用户人数下降后，拥有人气微博网站Weibo的新浪 股价下跌近7%。不过，作为中国的Twitter，微博业界基本面似乎仍然强健。投资者也许用错了标准。

根据官方机构中国互联网络信息中心(CINIC)数据，2013年微博用户减少9%至2.81亿人。这似乎证实了两个趋势，而且都不利于新浪。官方在9月宣布对“造谣”加大监管，违规用户可能遭受牢狱之灾。同时，新浪的对手腾讯 一直通过其广受喜爱的聊天工具微信(WeChat)不断吸收用户。

不过，新浪自身的财报数据则是另一番景象。第三季新浪微博广告和费用收入分别同比增长125%和121%，每日活跃用户较前季上升11%至逾6000万人。新浪还与电子商务巨头阿里巴巴合作，在Weibo上开展移动支付和交易。

问题在于，用户人数可能并不可靠。当公司未取得营收或获利时，用户人数有助于吸引广告商。但它们有时候也毫无用处。比如，腾讯号称其社交网络拥有6.23亿“月度活跃用户”，比中国的网民人数还多。新浪Weibo有6亿注册账户，但其中只有十分之一属于“每日活跃用户”。腾讯提供的是月度用户数据，而新浪则是每日用户，所以实际上两者不可能进行比较。