中国汇市：人民币即期早盘随中间价走升，因隔夜美元指数大跌

* 人民币即期早盘走升

* 中间价大涨72个点子

* 大行在6.047元左右购汇

路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周五早盘下跌。隔夜美元指数一度下跌近1%，中间价大幅上涨72个点子。交易人士称，市场做多人民币热情不减，但报价则较为谨慎，大行购汇在6.047元附近出现后，汇率即恢复窄幅振荡。

一外资行交易员说，最近风向较为明朗，大家都是跟着中间价方向来做。今天涨停位在6.0425，大行购汇则在成交价升到6.0466元时出现。

“感觉最近在涨停价位上方三四十个点的地方有疑似干预，要不然价格肯定就一路升到涨停了。”她说。

不过该交易员亦认为，农历春节前人民币升值空间应该已经不大了，上半年还会升值，但应该不会像去年二季度升得那么快。

北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.0473元，上日收报6.0517元。今日人民币兑美元中间价 为6.1035元，上日中间价为6.1107元。

中国外管局国际收支司司长管涛周五在发布会上称，人民币有升值压力，但从掉期上看并没有明显的升值预期。2014年基准情形是贸易和投资仍会呈较大顺差，但仍有不确定因素，人民币呈现有升有贬可能成为新的常态。

全球市场方面，美元指数 上涨0.1%，此前跌0.9%，创三个月来最大单日跌幅，且触及三周低位。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0332/55元，上一交易日尾盘报6.037元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1120/50，上日尾盘为6.11。