《分析》法国总统奥朗德的改革之路不会是坦途

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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**形势严峻不容乐观**
在同企业和工会谈判方面也存在类似问题。奥朗德周二开始与企业和工会谈判，希望通过降低和简化企业税，来换取降低11%失业率所需的就业增长。
奥朗德提出了所谓的“责任协议”，外界把他的计划与十年前德国前总理施罗德的改革进行比较。人们认为施罗德的改革拯救了德国经济。
施罗德在第一届任期中提出的“就业联盟”也许成果寥寥，但目前看来，它为第二届任期时“2010计划”中更大规模的就业市场改革奠定了基础。
奥朗德目前已经成为现代支持率最低的法国总统，所以也许不可能奢望能够获得第二届任期。此外他还面临着非常紧张的国内劳资关系，情况比德国要严峻得多。(完) (编译 隋芬/张明钧/徐文焰/朱晓军；审校 王洋/艾茂林/杜明霞/侯向明)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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