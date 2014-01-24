《分析》法国总统奥朗德的改革之路不会是坦途

**形势严峻不容乐观**

在同企业和工会谈判方面也存在类似问题。奥朗德周二开始与企业和工会谈判，希望通过降低和简化企业税，来换取降低11%失业率所需的就业增长。

奥朗德提出了所谓的“责任协议”，外界把他的计划与十年前德国前总理施罗德的改革进行比较。人们认为施罗德的改革拯救了德国经济。

施罗德在第一届任期中提出的“就业联盟”也许成果寥寥，但目前看来，它为第二届任期时“2010计划”中更大规模的就业市场改革奠定了基础。