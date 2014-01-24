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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 12:57 BJT

《分析》法国总统奥朗德的改革之路不会是坦途

**形势严峻不容乐观**

在同企业和工会谈判方面也存在类似问题。奥朗德周二开始与企业和工会谈判，希望通过降低和简化企业税，来换取降低11%失业率所需的就业增长。

奥朗德提出了所谓的“责任协议”，外界把他的计划与十年前德国前总理施罗德的改革进行比较。人们认为施罗德的改革拯救了德国经济。

施罗德在第一届任期中提出的“就业联盟”也许成果寥寥，但目前看来，它为第二届任期时“2010计划”中更大规模的就业市场改革奠定了基础。

奥朗德目前已经成为现代支持率最低的法国总统，所以也许不可能奢望能够获得第二届任期。此外他还面临着非常紧张的国内劳资关系，情况比德国要严峻得多。(完) (编译 隋芬/张明钧/徐文焰/朱晓军；审校 王洋/艾茂林/杜明霞/侯向明)
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