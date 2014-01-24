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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 12:59 BJT

香港股市：恒指跌至逾两个月低点，但并购消息助联想和中信21世纪跳涨

路透香港1月24日 - 港股延续上日疲态，跌至逾两个月低点，因中国周四的制造业数据令人失望，投资者仍担心中国经济复苏形势。

恒生指数 早盘跌0.7%至11月14日以来低位22,583.91点，恒生国企指数 跌0.5%。本周迄今，这两个指数跌幅分别为2.4%和1.1%。

全球最大个人电脑制造商--联想集团 跳涨2.7%，之前该公司同意以23亿美元收购IBM的低端X86伺服器业务。

中信21世纪 股价飙升353%至纪录高位，之前中国电子商务巨头阿里巴巴集团和云峰基金称，他们将斥资1.71亿美元收购中信21世纪控股权。 (完)
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