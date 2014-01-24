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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 13:14 BJT

《全球汇市》风险资产下跌，避险货币日圆与瑞郎受追捧

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3682 1.3694 -0.09 -0.46 1.3745

美元/日圆 103.21 103.25 -0.04 -1.98 105.30

欧元/日圆 141.23 141.39 -0.11 -2.42 144.73

美元/瑞郎 0.8980 0.8973 +0.08 +0.58 0.8928

英镑/美元 1.6632 1.6636 -0.02 +0.46 1.6556

美元/加元 1.1124 1.1100 +0.22 +4.75 1.0620

澳元/美元 0.8706 0.8767 -0.70 -2.32 0.8913

新西兰元/美元 0.8254 0.8298 -0.53 +0.58 0.8206

澳元/日圆 89.830 90.520 -0.76 -4.28 93.850

新西兰元/日圆 85.180 85.680 -0.58 -1.42 86.410

英镑/日圆 171.63 171.77 -0.08 -1.55 174.33

澳元/新西兰元 1.0539 1.0552 -0.12 -2.85 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/徐文焰/张荻/王洋/杜明霞/朱晓军；审校 张明钧/戴素萍/张若琪/龚芳)
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