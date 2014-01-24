《全球汇市》风险资产下跌，避险货币日圆与瑞郎受追捧

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3682 1.3694 -0.09 -0.46 1.3745
美元/日圆 103.21 103.25 -0.04 -1.98 105.30
欧元/日圆 141.23 141.39 -0.11 -2.42 144.73
美元/瑞郎 0.8980 0.8973 +0.08 +0.58 0.8928
英镑/美元 1.6632 1.6636 -0.02 +0.46 1.6556
美元/加元 1.1124 1.1100 +0.22 +4.75 1.0620
澳元/美元 0.8706 0.8767 -0.70 -2.32 0.8913
新西兰元/美元 0.8254 0.8298 -0.53 +0.58 0.8206
澳元/日圆 89.830 90.520 -0.76 -4.28 93.850
新西兰元/日圆 85.180 85.680 -0.58 -1.42 86.410
英镑/日圆 171.63 171.77 -0.08 -1.55 174.33
澳元/新西兰元 1.0539 1.0552 -0.12 -2.85 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/徐文焰/张荻/王洋/杜明霞/朱晓军；审校 张明钧/戴素萍/张若琪/龚芳)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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