路透调查：马来西亚央行料维持指标利率不变

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透吉隆坡1月24日 - 路透调查结果显示，马来西亚央行周三政策会议料将维持指标利率于3.0%，将12月通胀劲升视为偶发事件。
马国12月通胀年率达3.2%，因食品及不含酒精饮料价格上扬，这个涨幅创下2011年11月以来新高，且高于2013年11月的2.9%。
马来西亚上次调整政策利率是在2011年5月升息，自那之后就维持指标利率不变。路透调查的12位分析师一致预期该行周三按兵不动，多数分析师预期要到2014下半年才会调整利率。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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