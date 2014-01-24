路透调查：马来西亚央行料维持指标利率不变

马国12月通胀年率达3.2%，因食品及不含酒精饮料价格上扬，这个涨幅创下2011年11月以来新高，且高于2013年11月的2.9%。

马来西亚上次调整政策利率是在2011年5月升息，自那之后就维持指标利率不变。路透调查的12位分析师一致预期该行周三按兵不动，多数分析师预期要到2014下半年才会调整利率。(完)