国际油市：布兰特原油持于107美元上方，料录得五周来最大单周涨幅

0509GMT，布兰特原油期货 上涨0.08美元至每桶107.66美元，上交易日收跌0.69美元，受中国疲弱制造业活动数据所累。美国3月原油期约 涨0.18美元，报每桶97.50美元，上日结算价上涨0.59美元。

“取暖油库存因严冬而下滑，进而支撑了美国原油，”Astmax Investment商品基金经理人Tetsu Emori表示。“这可能有助于布兰特原油，因欧洲炼厂出口取暖油至美国，到东岸。”

根据交易商和船运数据，亚洲、欧洲和俄罗斯的炼油厂本月出口约50万吨的取暖油和柴油到美国，1月迄今至少已预订了12艘油轮向美国东岸运送汽油和柴油。

能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，1月17日止当周馏分油库存减少320万桶至1.21亿桶，路透调查分析师原本预计减少90万桶。

巴黎银行在研究报告中表示，“馏分油库存降幅超乎预期，库存比五年波动区间低点还要低。”

Astmax Investment的Emori表示，这些支撑因素可能导致美国原油期货升向每桶98美元，布兰特小升至约108.50美元。

除了一周EIA数据外，美国石油协会(API)的月报也显示美国石油产品需求增加，反映了国内制造业及整体经济的持续改善。API表示，12月需求较上年同期增加5.8%，至每日1,920万桶。(完)

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