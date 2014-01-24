中国大宗商品综述：政策收储唱罢直补制度登场，内外棉接轨仍需时日--PDF版本****

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透北京1月24日 - 亲爱的客户,您好: 中国是全球主要的大宗商品消费国,"中国因素"时常引起全球大宗商品价格的波动.为给您 提供更丰富的中国大宗商品市场新闻,路透中文每周五发出"中国大宗商品综述",回顾大宗商 品市场表现并展望未来市场趋势. 欲浏览最近一期综述的简体版PDF,请点选: link.reuters.com/vyr36v 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF,请点选: link.reuters.com/wyr36v
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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