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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 13:55 BJT

****中国大宗商品综述：政策收储唱罢直补制度登场，内外棉接轨仍需时日--PDF版本****

路透北京1月24日 - 亲爱的客户,您好: 中国是全球主要的大宗商品消费国,"中国因素"时常引起全球大宗商品价格的波动.为给您 提供更丰富的中国大宗商品市场新闻,路透中文每周五发出"中国大宗商品综述",回顾大宗商 品市场表现并展望未来市场趋势. 欲浏览最近一期综述的简体版PDF,请点选: link.reuters.com/vyr36v 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF,请点选: link.reuters.com/wyr36v

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