主要国家经济指标预测--1月27日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透1月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 12月 +17.8% +18.4% 日本进口(较上年同期) +26.1% +21.1% 日本贸易收支(亿日圆) 逆差12,220 逆差12,929 1月27日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 110.0 109.5 IFO企业现况指数 112.2 111.6 IFO企业预期指 108.0 107.4 -- 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 55.7 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 45.7 46.4 1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 3.1 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 正84 附：主要国家1月24日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月24日(五) 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 持平 -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +0.1% -- 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.3% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.4% (较上年同期) +1.3% +1.3% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月18日当周 133.9 -- (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。