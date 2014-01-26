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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--1月27日****

路透1月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值       前值

    1月26日(日)
    2350  日本出口(较上年同期)                            12月        +17.8%       +18.4% 
          日本进口(较上年同期)                                        +26.1%       +21.1%  
          日本贸易收支(亿日圆)                                    逆差12,220   逆差12,929
    
    1月27日(一)
    0900  德国IFO企业景气判断指数                          1月         110.0        109.5
              IFO企业现况指数                                          112.2        111.6
              IFO企业预期指                                            108.0        107.4 
     --   美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)          1月初值          --           55.7
    1500  美国新屋销售年率(万户)                          12月          45.7         46.4
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                         1月          --            3.1
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                       2月          --           正84    
        
        
    附：主要国家1月24日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
    1月24日(五)
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)                 11月          持平         --        
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                        +0.1%         --       
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                12月         -0.2%       -0.2%       
                                   (较上年同期)                         +1.2%       +1.3%      
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                     -0.4%       -0.4%      
                           (较上年同期)                                 +1.3%       +1.3%      
    1530  美国ECRI经济领先指标                        1月18日当周       133.9         --     
    (完)
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