亚洲橡胶：跌逾3%创近六个月低位，受日圆走强和日股下跌双杀

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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日圆兑美元 周五持坚，上涨逾1%至两周高点102.97。
日经指数 跌1.9%至一个月低点，因新兴市场货币下滑引发投资者不安，而且前日疲软的中国制造业数据继续打压人气。
上海期交所主力5月期胶合约 上涨15元人民币，收报每吨16,570元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤210.2美分，下跌2.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/朱晓军；审校 戴素萍)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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