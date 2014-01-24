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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 15:47 BJT

亚洲橡胶：跌逾3%创近六个月低位，受日圆走强和日股下跌双杀

日圆兑美元 周五持坚，上涨逾1%至两周高点102.97。

日经指数 跌1.9%至一个月低点，因新兴市场货币下滑引发投资者不安，而且前日疲软的中国制造业数据继续打压人气。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨15元人民币，收报每吨16,570元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤210.2美分，下跌2.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/朱晓军；审校　戴素萍)
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