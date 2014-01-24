台湾股市：台股微幅收涨，下周一封关收红机会仍高

路透台北1月24日 - 台湾股市周五持平震荡小幅收扬，推升周线亦收小红。分析师认为，尽管美股周四重挫，今日台股表现相对优于其他亚股，市场预期下周一农历年封关日收红的机会仍高。

台湾加权股价指数 收涨0.04%至8,598.31点；成交初值 为826.19亿台币，上日修正后为886.70亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，随着农历年封关日脚步逼近，节前观望的卖盘都已提前出场，农历年封关日收红机会蛮高，近期台股加权指数料在月线之上整理机率较高。

〞今天台股有点偷拉尾盘，预期封关日可望收红。〞他说。

保德信高成长基金经理人叶献文也称，农历年封关前外资持续买超，而内资则因获利了结等需求较为观望，预料台股将以个股表现为主；“年后，政策作多心态、全球景气持续复苏有利台股持续走扬。〞

不过，他也指出，仍须留意台股加权指数已经来到相对高档，一旦出现利空干扰，不排除指数有拉回整理机会，届时内资逢低进场的买盘可望介入，并为台股形成重要支撑力量。

美国股市周四下跌，道琼工业指数连续第三日下滑，因中国制造业数据令人失望，随后风险资产遭到抛售。道琼工业指数 收跌1.07%至16,197.35点；Nasdaq指数 下跌0.57%至4,218.875点。