中国股市：沪综指收升至三周新高，地产板块续引领大盘反弹

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周五收升至三周以来新高，节前资金面宽松预期继续推动大盘上涨。分析师表示，市场对节前资金紧张的担忧缓和，资金流入低估值业绩较明确的地产股等大盘股，料节前将维持反弹走势。
沪综指 收报2,054.392点，涨12.212点或0.6%，此前最高收位为1月3日的2,083.14点；本周累计上涨2.47%，结束此前连续三周下跌走势。上证A股今日成交额822亿元人民币，上日为759亿元。
“地产、汽车等板块前期调整较为充分，估值较低，年报业绩比较确定，存在技术反弹要求。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
龙头地产公司万科 收盘报7.79元，涨4.01%。
肖世俊并认为，新股发行市盈率相对同行业可比公司偏低，首日上市仍会有相当涨幅。虽然创业板大部分股票成长性较好，但短期估值已高，存在一定的泡沫风险。
今日沪市上市新股贵人鸟 开盘触发临停机制后出现回落，盘中两度触及临停线，收于首日股价上限15.26元，市场炒新热情延续。创业板指数P 收涨1.567%，再创新高。
沪深300指数 收报2,245.678点，涨0.62%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,256.8点，涨0.47%，成交694,763手。（完）
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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