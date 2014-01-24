韩国汇市：韩元跌至四个月低点，创去年6月以来一周最大百分比跌幅

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透首尔1月24日 - 韩国韩元 周五收低，创逾四个月以来低点，因美元兑亚洲货币继续上扬，令韩元录得七个月以来最大周度百分比跌幅。
韩元/美元 国内收盘报1,080.4，较周四国内收盘价1,073.9下跌0.6%。韩元周五一度最低跌至1,080.5，创去年9月17日以来低点。
韩元/美元本周收跌1.9%，创2013年6月21日止当周以来最大百分比跌幅。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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