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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 14:18 BJT

韩国汇市：韩元跌至四个月低点，创去年6月以来一周最大百分比跌幅

路透首尔1月24日 - 韩国韩元 周五收低，创逾四个月以来低点，因美元兑亚洲货币继续上扬，令韩元录得七个月以来最大周度百分比跌幅。

韩元/美元 国内收盘报1,080.4，较周四国内收盘价1,073.9下跌0.6%。韩元周五一度最低跌至1,080.5，创去年9月17日以来低点。

韩元/美元本周收跌1.9%，创2013年6月21日止当周以来最大百分比跌幅。(完)

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