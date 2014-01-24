路透调查：糖供应过剩情况料略缓和，但难解价格压力

路透纽约1月24日 - 一项路透调查显示，明年9月前全球糖供应过剩量将减半，这仅给行业带来极微小的慰藉。制糖厂已在糖的空头市场中挣扎三年，糖价在多年低位徘徊，使糖厂一直赔本经营。

交易商对全球糖产量会否连续第五年过剩看法分歧，但15位受访交易商和分析师的预估中值显示，在10月开始的2014/15作物年度，糖供应料过剩250万吨。本年度预估为过剩500万吨。

市场预期，最大产糖国巴西的厂商将闲置不赚钱的工厂，并增加对乙醇行业的发货，此预期将有助减少市场的过剩供应。

“这么低的价位最终将迫使减产。但价格若回到18或20美分，供应可能还是会过剩。”经纪商Newedge美国公司资深副总裁Michael McDougall说。

路透调查预估中值显示，洲际交易所(ICE)美国期货分所原糖价格3月底前料来到每磅15.5美分，2014年底略升至每磅17.6美分。

今年底的预估价较当前价格上涨17%。ICE-3月原糖期货 周四收在每磅15.04美分。

但即使价格达到17美分的预估，许多成本偏高的生产商仍无法损益平衡。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖合约 第一季底料为每吨约420美元，2014年底则料至480美元。

那较当前水准跳涨18%。Liffe近月白糖合约 周四收报每吨405.30美元。