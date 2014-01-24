香港房地产：去年私人住宅落成量按年减18%，为有纪录以来次低

路透香港1月24日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，2013年私人住宅落成量为8,300个，按年减少18%，为有纪录以来第二低，且远低于政府原先估计。但中原地产表示，同期私人住宅销售量亦降至纪录新低，供应虽减但未能抵销销售低的影响。

由于销售量减少，于去年底已落成但仍未售出的私人住宅单位数目（货尾单位）按季增加1,000个，至5,000个。中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，如果2014年新屋销售能够增至1.5万个，私人住宅货尾单位可以维持不升。但如果新屋销售只有1万个（2013年为9,753个），现楼货尾或被推高至1万个的警戒水平。

政府数据显示，去年私人住宅施工量按年跌24%，至14,100个，但为七年内次高；政府估计未来三、四年可提供的私人住宅单位数目为7.1万个，较第三季末减少1,000个，仍然是历史性高位。随着大型项目陆续动工，数字可以向上迫近8万个的水平。

去年的私人住宅楼成量8,300个，亦较差饷物业估价署原先估计的13,551个为低。中原地产估计，这可能是有部份大型项目推迟落成，这或相应推高2014年的落成量到1.6万个的水平。（完）

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