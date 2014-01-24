版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 14:33 BJT

路透基点：太古地产24.4亿元再融资案获10家银行参与

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，香港太古地产一笔24.4亿元人民币(4.03亿美元)三年期再融资案获得10家银行加入，融资将用于太古在北京三里屯一处物业。

这10家银行及各自承贷额度分别是：汇丰银行(5.5728亿元)、渣打银行(5.5728亿元)、巴黎银行(4.6691亿元)、恒生银行(2.2592亿元)、东方汇理银行(1.8074亿元)、三菱东京日联银行(9,037万元)、星展银行(9,037万元)、瑞穗银行(9,037万元)、新加坡华侨银行(9,037万元)与三井住友银行(9,037万元)。

这笔交易由两部分组成，一笔是12亿元，通过北京三里屯北不动产管理有限公司借入，另一笔12.4亿元通过北京三里屯南不动产管理有限公司借入。

一如先前报导，贷款资金是用来为2011年3月签署的27亿元人民币三年期贷款进行再融资。

消息人士称，本案利率为中国人民银行利率的110%，与2011年那次贷款一致。(完) (编译 隋芬; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐