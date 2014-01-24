路透基点：太古地产24.4亿元再融资案获10家银行参与

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，香港太古地产一笔24.4亿元人民币(4.03亿美元)三年期再融资案获得10家银行加入，融资将用于太古在北京三里屯一处物业。
这10家银行及各自承贷额度分别是：汇丰银行(5.5728亿元)、渣打银行(5.5728亿元)、巴黎银行(4.6691亿元)、恒生银行(2.2592亿元)、东方汇理银行(1.8074亿元)、三菱东京日联银行(9,037万元)、星展银行(9,037万元)、瑞穗银行(9,037万元)、新加坡华侨银行(9,037万元)与三井住友银行(9,037万元)。
这笔交易由两部分组成，一笔是12亿元，通过北京三里屯北不动产管理有限公司借入，另一笔12.4亿元通过北京三里屯南不动产管理有限公司借入。
一如先前报导，贷款资金是用来为2011年3月签署的27亿元人民币三年期贷款进行再融资。
消息人士称，本案利率为中国人民银行利率的110%，与2011年那次贷款一致。(完) (编译 隋芬; 审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选