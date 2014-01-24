台湾房地产：去年都会区涨幅约15%，北市突破60万台币/坪--信义房屋

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透台北1月24日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周五公布第四季房价指数，去年主要都会区的平均房价涨幅约15%，台北市涨幅为13%，指数从2012年第四季的269.1，增加到2013年第四季的304.9。标准房价涨至60.1万台币/坪(1坪约3.3058平米)。
新北市2013年房价涨幅高于台北市，年增16%，标准房价每坪35.9万台币。至于大台北以外的市场，信义房屋称，去年房价也有9-22%不等的涨幅。
信义房屋表示，房价指数持续攀升，但主要房价涨幅都集中在上半年，下半年房价表现趋于平稳。
信义房屋发布的二手房价指数，以及国泰建设 每季发布的预售房价指数，一向是台湾中央银行制定房贷管制规定的主要观察指标。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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