全球矿业：印尼矿石出口陷入停顿，受新规影响--政府官员

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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印尼政府1月12日出台了一项矿石出口禁令，但最后时刻进行修改，减轻了该禁令对美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和Newmont Mining 的影响。这两家公司目前需要对精矿缴纳累进出口税。
自出台进口税以来，自由港印尼分公司还没有恢复出口，而矿产企业家协会(Mineral Entrepreneurs Association)已经对矿石出口禁令提起了上诉。
印尼财长表示，该出口禁令料将导致今年政府收入最多减少8.2亿美元。(完) (编译 艾茂林/朱晓军；审校 隋芬/戴素萍)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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