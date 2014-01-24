全球矿业：印尼矿石出口陷入停顿，受新规影响--政府官员

印尼政府1月12日出台了一项矿石出口禁令，但最后时刻进行修改，减轻了该禁令对美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和Newmont Mining 的影响。这两家公司目前需要对精矿缴纳累进出口税。

自出台进口税以来，自由港印尼分公司还没有恢复出口，而矿产企业家协会(Mineral Entrepreneurs Association)已经对矿石出口禁令提起了上诉。