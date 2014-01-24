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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 21:36 BJT

表格：加拿大12月CPI同比涨幅升至1.2%

路透1月24日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.2%，较上年同期上涨1.2%

* 加拿大12月核心CPI较前月下滑0.4%，较上年同期上涨1.3%

较上月(%) 较上年同期(%)

12月 11月 12月 11月

整体CPI -0.2 0.0 +1.2 +0.9

加拿大央行核心CPI -0.4 -0.1 +1.3 +1.1

经季节调整 +0.2 +0.2 n.a n.a

(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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