表格：加拿大12月CPI同比涨幅升至1.2%

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透1月24日 - 加拿大统计局周五公布：
* 加拿大12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.2%，较上年同期上涨1.2%
* 加拿大12月核心CPI较前月下滑0.4%，较上年同期上涨1.3%
较上月(%) 较上年同期(%)
12月 11月 12月 11月
整体CPI -0.2 0.0 +1.2 +0.9
加拿大央行核心CPI -0.4 -0.1 +1.3 +1.1
经季节调整 +0.2 +0.2 n.a n.a
(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”